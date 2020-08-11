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Пандемия COVID-19
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Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

© Егор Алеев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Глава государства рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе препарат. 

Что известно о вакцине

  • Вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин, заявил глава Минздрава Мурашко. 
  • Минздрав зарегистрировал ее в виде раствора для инъекций. 
  • Препарат показал высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
  • У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, отметил Мурашко.
  • По его словам, "ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации". 
  • Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после этой прививки, сообщили в Минздраве. 

Выпуск препарата

  • Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает Путин.
  • Вакцина будет производиться на двух площадках - центром им. Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".  
  • Некоторые страны уже проявляют интерес к российской вакцине. 

Вакцинация 

  • Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя. 
  • Вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентябре.
  • Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года. 
  • Вакцинация будет добровольной, заявил Путин. 
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