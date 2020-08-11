Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Глава государства рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе препарат.

Что известно о вакцине

Вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин, заявил глава Минздрава Мурашко.

Минздрав зарегистрировал ее в виде раствора для инъекций.

Препарат показал высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, отметил Мурашко.

По его словам, "ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации".

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после этой прививки, сообщили в Минздраве.

Выпуск препарата

Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает Путин.

Вакцина будет производиться на двух площадках - центром им. Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".

Некоторые страны уже проявляют интерес к российской вакцине.

Вакцинация