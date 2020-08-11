Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Глава государства рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе препарат.
Что известно о вакцине
- Вакцина от коронавируса центра им. Гамалеи разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин, заявил глава Минздрава Мурашко.
- Минздрав зарегистрировал ее в виде раствора для инъекций.
- Препарат показал высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.
- У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, отметил Мурашко.
- По его словам, "ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации".
- Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после этой прививки, сообщили в Минздраве.
Выпуск препарата
- Массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется в ближайшее время, рассчитывает Путин.
- Вакцина будет производиться на двух площадках - центром им. Гамалеи Минздрава России и компанией "Биннофарм".
- Некоторые страны уже проявляют интерес к российской вакцине.
Вакцинация
- Первыми вакцину получат медицинские работники и учителя.
- Вакцинация медиков может начаться в конце августа или сентябре.
- Препарат поступит в оборот с 1 января 2021 года.
- Вакцинация будет добровольной, заявил Путин.