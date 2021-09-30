Эксперт: эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 90%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Эффективность вакцинного препарата против нового коронавируса "Эпиваккорона" у различных слоев населения составляет около 90%, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%", - сказал он на китайско-российском вебинаре по обмену опытом в профилактике и борьбе с COVID-19 на высоком уровне.

"Эпиваккорона", разработанная в центре "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года. Примерно через месяц разработчики получили разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в том числе среди пожилых людей.