С начала года самозанятые в Татарстане выплатили более 200 млн рублей налогов

КАЗАНЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Самозанятые в Татарстане за 10 месяцев 2020 года выплатили 209 млн рублей налогов. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 100 тыс. самозанятых, сообщил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

"В конце прошлого года у нас было зарегистрировано свыше 60 тыс. самозанятых, а сегодня их уже больше 100 тыс. с учетом тех, кто зарегистрирован в Татарстане, но при этом осуществляет деятельность в других регионах. За 10 месяцев [самозанятые выплатили] 209 млн рублей", - сказал он.

По словам бизнес-омбудсмена республики, во время пандемии для самозанятых был разработан особый механизм осуществления хозяйственной деятельности. В Казани для самозанятых была разработана система грантовой поддержки до 100 тыс. рублей - в общей сложности по этой программе им было выдано свыше 12 млн рублей. Позже президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение распространить эти меры поддержки на территорию всей республики.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля по поручению президента РФ Владимира Путина распространен на всю страну. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.