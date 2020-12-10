На модернизацию энергокомплекса Приморья направят 12 млрд рублей за пять лет

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Программа модернизации электросетевого комплекса Приморья почти готова, ноябрьские катаклизмы внесут в нее некоторые коррективы. Об этом в интервью телеканалу " Россия-24 " сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

По его словам, Минэнерго еще в сентябре, сразу после тайфунов, начало разрабатывать программу реорганизации электросетевого комплекса Приморья. "И сейчас, после последней ноябрьской аварии мы просто внесем коррективы. Программа будет масштабная, около 12 млрд рублей будет затрачено на реконструкцию и модернизацию в течение ближайших пяти лет. Самое главное, нужно сделать правильные выводы", - подчеркнул министр.

В ноябре из-за ледяного дождя в Приморье произошло несколько аварий на энергообъектах, из-за чего несколько тысяч человек оставались без света и тепла несколько дней.

По мнению Шульгинова, в целом в осенне-зимний сезон страна вошла штатно, хотя паспорта готовности к осенне-зимнему сезону получили только 96% компаний. "Те, кто еще не получил, они разработали планы мероприятий, и мы это контролируем", - сказал он.