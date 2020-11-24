Последствия ледяного дождя в Приморье. Главное

Полиция задержала в Москве и Петербурге участников нападений на салоны связи

Как сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу Ленинградской области, в 2014-2019 годах трое злоумышленников совершили 22 нападения, ущерб от которых превысил 7 млн рублей

Читать полностью