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Последствия ледяного дождя в Приморье. Главное

© Юрий Смитюк/ТАСС

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался ледяной дождь. Он прошел во Владивостоке и Артеме, а также Надеждинском, Шкотовском и Хасанском районах.

Последствия и ущерб

  • Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате более 180 тыс. человек, проживающих в 73 населенных пунктах, остались без электроснабжения.
  • Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома горожан.
  • Ледяной дождь в городе погубил около 3 тыс. и сильно повредил до 20 тыс. деревьев в Ботаническом саду-институте Дальневосточного отделения РАН.
  • Автомобильное движение по мосту, соединяющему остров Русский с материковым Владивостоком, перекрыто с 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Сейчас между островом и городом с семи утра до позднего вечера курсирует паром.
  • Часть лечебных учреждений осталась без действующих компьютерных томографов из-за недостатка электричества после множества аварий на электросетях.
  • В регионе отложили введение раздельного сбора твердых коммунальных отходов, который должен начаться в рамках реализации нацпроекта "Экология".
  • В пятницу в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.
  • По состоянию на вторник без света остаются около 95 тыс. жителей края. Подача воды уже восстановлена, тепло должно вернуться в дома до конца дня.

Реакция властей

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "ледяной шторм был очень сильный и нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ". Как указал представитель Кремля, власти Приморья прикладывают все усилия для ликвидации последствий непогоды, но в одночасье проблему не решить.
  • В воскресенье председатель правительства Михаил Мишустин поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий непогоды и помощи пострадавшим гражданам. В нее вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать ее работу будет Минвостокразвития.
  • По словам заместителя министра энергетики Евгения Грабчака, возвращение к стандартной схеме энергоснабжения в регионе возможно в течение 1-2 месяцев. При этом он заверил, что основные электросети Приморья будут восстановлены к 25 ноября.
  • Губернатор региона Олег Кожемяко сообщил, что затраты на ликвидацию последствий ледяного дождя во Владивостоке составили более 180 млн рублей, они еще будут расти. 
  • Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что самый сложный период кризиса уже пройден, большая часть жителей получила воду и тепло.
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