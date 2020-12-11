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Санация на финансовом рынке
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Банк России отозвал лицензию у московского банка "ФинТех"

По данным ЦБ, банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 11 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "ФинТех". Банк, не являющийся участником системы страхования вкладов, занимал на 1 декабря 2020 года 241-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете. Кроме того, кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Основанием для отзыва лицензии послужили нарушения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Помимо этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает регулятор.

В "ФинТех" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

"ФинТех" зарегистрирован Банком России 3 декабря 2009 года.

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