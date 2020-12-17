Кабмин окажет поддержку предпринимателям, работающим на площадке "Усольехимпром"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации расходов на мероприятия по защите работников "Усольехимпрома" в Иркутской области от воздействия загрязняющих веществ. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"В частности, представителям бизнеса будут компенсированы затраты на мероприятия по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, за счет федеральных средств будут отремонтированы автомобильные дороги для транспортного обеспечения промышленной площадки. Всего на это планируется направить около 50 млн рублей. Главная цель поддержки - продолжение работы предприятий и сохранение рабочих мест", - говорится в пояснительной записке к документу.

Крупный очаг химического загрязнения остался в Усолье-Сибирском после закрытия комбината "Усольехимпром". Предприятие работало с 1936 года, с 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. На промплощадке - очаг ртутного загрязнения, были накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядохимикатов.

По поручению президента РФ начата рекультивация промплощадки. В августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году. Отходы будут перерабатывать на месте, для этого построят экотехнопарк.