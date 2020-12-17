Mail.ru Group закрыла сделку по приобретению 25% сервиса "Учи.ру"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Mail.ru Group получила долю 25% в образовательной платформе для школьников "Учи.ру". Эту долю в перспективе холдинг сможет увеличить через опционы, говорится в сообщении компании.

О сделке было объявлено 8 декабря, ее сумма - 3,75 млрд рублей, отмечали в Mail.ru Group. Первый опцион на приобретение 49,5% в "Учи.ру" Mail.ru Group может реализовать в конце 2021 года. Также миноритарный пакет в "Учи.ру" приобретут Российский фонд прямых инвестиций и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).

Основатели "Учи.ру" останутся акционерами и продолжат развивать платформу.

Средства, полученные в результате транзакции, позволят "Учи.ру" расширить технологическую и продуктовую базу. Компания планирует провести доработку технологической платформы, разработку интерактивных элементов и новых образовательных продуктов. Также предполагается расширение присутствия за рубежом - в странах БРИКС, США, Вьетнаме и других международных рынках.

Прогнозы развития

В Mail.ru Group ожидают, что выручка "Учи.ру" в 2020 году вырастет втрое год к году и составит около 3 млрд рублей. Зарубежная выручка компании при этом за 2020 год может превысить $2 млн - это в восемь раз больше, чем годом ранее. Объединенная платформа "Учи.ру" имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020-2023 годах с плановой маржинальностью более 30%.