В России могут появиться классификация кемпингов и повышенные требования к дорогам

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские кемпинги смогут пройти классификацию и получить по ее итогам определенную категорию, такое положение содержится в законопроекте об автотуризме, который будет внесен в Госдуму в понедельник группой депутатов во главе с председателем думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борисом Пайкиным. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается ввести добровольную классификацию кемпингов как одного из основных видов средств размещения в рамках индустрии автомобильного туризма", - говорится в пояснительной записке. Авторы отмечают, что создание понятных критериев классификации позволит, с одной стороны, решить проблему информирования потребителей об услугах, оказываемых в конкретном кемпинге. "С другой стороны, юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги кемпингов, смогут использовать результаты классификации в рекламных целях для привлечения клиентов", - добавляют они. Предполагается, что свидетельство о присвоении кемпингу определенной категории будет действовать три года.

Законопроект также вводит в отраслевой закон "Об основах туристской деятельности в РФ" само определение кемпинга как "территории, на которой предоставлена возможность для стоянки и обслуживания караванов, включая их подключение к объектам инженерной инфраструктуры, стоянки транспортных средств, а также установки палаток и (или) предоставления туристам палаток или мест для сна и отдыха в некапитальных постройках, расположенных на территории кемпинга, и оказания им дополнительных услуг в сфере туризма и отдыха".

Туристские кластеры

Законопроектом вводятся понятия "туризм автомобильный", "караван", "туристский кластер" ("сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами") и "автотуристский кластер" ("территория, на которой сосредоточен комплекс объектов недвижимости и инфраструктуры, в том числе предоставляющий условия для автомобильного туризма в целях обеспечения комфортности, безопасности туристов, использующих собственное или арендованное транспортное средство").

Инициатива устанавливает, что обеспечение развития туристских и автотуристских кластеров осуществляется с использованием проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства, с привлечением внебюджетного финансирования, а также бюджетных ассигнований. Ростуризм, согласно документу, займется содействием организационному развитию таких кластеров. В свою очередь кабмин РФ, регионы и органы местного самоуправления определят формы поддержки по созданию туристских кластеров за счет средств региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных средств.

Дороги с повышенными требованиями

В закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" предлагаются поправки, касающиеся введения повышенных требований к обеспеченности дорог объектами дорожного сервиса. "Повышенные требования смогут предъявляться к автомобильным дорогам, являющимся составной частью туристских маршрутов и национальных туристских маршрутов. В перспективе перечень автомобильных дорог с повышенными требованиями планируется формировать федеральным агентством по туризму во взаимодействии с уполномоченными органами", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что, несмотря на растущую популярность автотуризма, он не урегулирован действующим законодательством. Необходимо создать благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов, разработать качественные и разнообразные автотуристские продукты, указывают они. Не менее важна, по их мнению, разработка национальных автомаршрутов, раскрытие инвестпривлекательности регионов страны и формирование культуры автопутешествий.