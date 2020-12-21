"Известия": союз пациентов попросил власти решить проблему с нехваткой лекарств в России

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов (ВСП) от лица 20 пациентских объединений направил письмо президенту РФ, а также в правительство РФ, Минздрав и Минпромторг со списком из 42 лекарственных препаратов, дефицит которых наблюдается в России последние несколько месяцев, и предложил ряд мер для решения проблемы. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо.

"В ряде случаев ответы на официальные запросы профильных НКО либо не были получены, либо содержали информацию о том, что указанной проблемы не существует", - заявил газете сопредседатель ВСП Юрий Жулев. По его мнению, сложности возникли с оценкой фактического спроса, а также с распределением лекарственных препаратов между пациентами, которые нуждаются в них из-за коронавируса и по причине наличия других заболеваний. Сегодня пациентов с коронавирусной инфекцией лечат теми же препаратами, которые принимают больные муковисцидозом, пояснил сопредседатель ВСП.

По данным издания, среди дефицитных лекарств есть жизненно важные для лечения онкобольных, пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, ревматическими заболеваниями, первичным иммунодефицитом и другими заболеваниями. Кроме того, перебои возникли с лекарствами, которые используются для лечения ревматоидного артрита, системной красной волчанки и других ревматических заболеваний. Помимо гидроксихлорохина, это азатиоприн, микофенолата мофетил, метотрексат, метилпреднизолон и другие.

Как отмечают эксперты ВСП, с апреля 2020 года также начались перебои с препаратами от хронических заболеваний, среди которых антибиотики (левофлоксацин и азитромицин), антикоагулянты (эноксапарин натрия), ряд противоопухолевых и иммуносупрессивных препаратов (гидроксихлорохин и тоцилизумаб). В ВСП добавили, что проблема обострилась с сентября 2020 года.

Среди мер, которые могут помочь устранить дефицит, ВСП видит увеличение финансирования лекарственного обеспечения в амбулаторных и стационарных условиях, увеличение объемов производства российских препаратов и субстанций, изменение механизма регулирования предельных отпускных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом повышения мировых цен и упрощение схемы продления регистрации для лекарственных препаратов, ранее прошедших процедуру регистрации.

"Известия" направили запрос в правительство, Минздрав и Минпромторг с просьбой прокомментировать обращение ВСП.