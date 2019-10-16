Моему ребенку нужны незарегистрированные лекарства. Как их получить?

Если вашему ребенку рекомендовали такой препарат либо вы сами считаете, что он ему необходим, вам нужно обратиться за заключением врачебной комиссии:

в поликлинику по месту жительства;

в иную медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь детям по профилю "неврология";

в медицинскую организацию, оказывающую паллиативную медицинскую помощь.

Если ребенок уже наблюдается в федеральной клинике, то там могут провести и врачебную комиссию, и консилиум. При этом клиника должна сообщить в региональный орган управления здравоохранением по месту жительства ребенка о назначении ему препаратов.

При необходимости врач может направить ребенка в специализированную медицинскую организацию (в том числе в стационар) для дополнительного обследования.

Врачебная комиссия медицинской организации принимает решение о наличии/отсутствии показаний к назначению лекарства.

Вас попросят подписать документ о согласии на обработку персональных данных, включая пересылку их по электронной почте.

Далее протокол врачебной комиссии последует в Минздрав, а оттуда — в федеральную медицинскую организацию для очного/дистанционного консилиума врачей, который вынесет окончательное решение.

Если в итоге будет решено, что лекарство необходимо назначить, его закупят и ввезут в Россию, а вам сообщат, где и когда вы сможете его получить.