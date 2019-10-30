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В Москве начали бесплатно выдавать препарат "Клобазам" для тяжелобольных детей

Его будут выдавать в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения столицы
Описание
© Екатерина Лука/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Выдача не зарегистрированного в РФ препарата "Клобазам" (международное непатентованное название препарата "Фризиум") из первой поступившей в страну партии началась в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель столичного департамента здравоохранения.

"30 октября в Москве в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы начали выдавать препарат "Клобазам". Дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема", - сказал собеседник агентства.

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Торговые наименования "Клобазама" могут различаться в зависимости от производителя. В России он больше всего известен как "Фризиум" или "Урбанил". Как уточнили в Минздраве РФ, "Фризиум" и "Урбанил" - это торговые названия препаратов с действующим веществом клобазам одного и того же производителя.

В департаменте уточнили, что информировать родителей, детям которых жизненно необходим этот препарат, будет дирекция по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что первая партия незарегистрированного в РФ препарата "Клобазам" поступила в Россию. По ее словам, партии еще трех незарегистрированных в стране препаратов - "Диазепама", "Мидазолама" и "Фенобарбитала" - поступят в Россию в ноябре.

Потребность детей в лекарствах

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку более 11,2 тыс. упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ.

Основные полномочия по лекарственному обеспечению до сих пор находились у субъектов, а централизованный сбор данных о потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрава РФ сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов даны разъяснения о порядке сбора информации, который теперь стал централизованным.

Ответственными за эту работу будут национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, объединенных в сеть по нацпроекту "Здравоохранение". Их основной задачей будет информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

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