Медведев: на первое полугодие 2021 года России нужно более 45 млн доз вакцины от COVID-19

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. России необходимо более 45 млн доз вакцины от коронавируса на первое полугодие 2021 года. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в понедельник на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против ковида.

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"Согласно оценкам Министерства здравоохранения [РФ], это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года", - сказал он.

По словам Медведева, уже произведено более полутора миллионов доз вакцины "Спутник V", около полумиллиона - введено в гражданский оборот. Зампред Совбеза отметил, что имеется информация о необходимости дооснащения оборудованием части центров по распределению вакцины. "На это нужно обратить внимание", - потребовал он. Медведев добавил, что в начале 2021 года планируется запустить горячую линию по вопросам логистики вакцин.

Говоря о вакцине "Эпиваккорона", созданной центром "Вектор", он сообщил, что до конца года в оборот поступит около 25 тыс. ее доз, а к концу июня 2021 года планируемые объемы производства препарата составляют 11 млн доз.

Зампред Совбеза констатировал, что производители вакцин до сих пор закупают много оборудования и компонентов за рубежом, и отметил необходимость снижать эту зависимость.

Останавливаясь на вопросе продвижения российских вакцин за рубежом, Медведев подчеркнул, что соглашения о совместном производстве российских вакцин заключены с 8 площадками в разных странах. "Очевидно, что работы здесь еще тоже много", - сказал он. Медведев подчеркнул, что борьба с коронавирусом требует максимальной концентрации сил и ресурсов, эта тема стала "одним из критических вопросов национальной безопасности".