США составили список структур РФ и КНР, которым запретили покупку американских технологий

Российская часть документа включает 45 названий (на деле речь идет из-за повторов о 41 структуре), китайская - 58. С точки зрения американских властей, речь идет о юридических лицах, являющихся "конечными военными пользователями". Однако, все ли попавшие в список действительно являются таковыми, не ясно. Если в случае с Министерством обороны России, фигурирующем в перечне, никаких вопросов нет, то они возникают, к примеру, в отношении Каменск-Уральского металлургического завода, продукция которого поставляется в том числе в США и Канаду, а также федерального государственного бюджетного учреждения "Специальный летный отряд "Россия", подчиненного Управлению делами президента.

"Правительство США пришло к выводу, что эти компании [и ведомства] являются "конечными военными пользователями" [американской продукции] для целей контроля в отношении конечных военных пользователей в правилах осуществления экспорта, относящихся к указанным наименованиям [продукции] для экспорта, реэкспорта или передачи <...> в Китай, Россию и Венесуэлу <...>", - говорится в пресс-релизе Минторга. Как в нем поясняется, списки вроде нынешних "информируют экспортеров" американской продукции двойного назначения о том, что им нужно получать лицензию на продажу таких товаров или услуг фигурантам перечня. Между тем в случае с такими фигурантами будет действовать презумпция отказа в предоставлении экспортной лицензии.

Минторг США также отмечает, что "дополнительные стороны могут быть добавлены" в список позже. Впрочем, допускается и возможность исключения из него. Решения на этот счет будет принимать специальный межведомственный комитет, в состав которого входят сотрудники Министерств торговли, обороны, энергетики и финансов США, а также Госдепартамента.

По меньшей мере часть включенных в новый черный список российских компаний и организаций уже и ранее находилась под действием всевозможных американских санкций и ограничений, в том числе в виде запрета на поставок им специализированной (и не только) продукции из США.

Список компаний

В российскую часть перечня наряду с корпорациями и предприятиями вошли Служба внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области. В нескольких случаях в списке, по всей видимости, допущены неточности. К примеру, фигурирует некое "федеральное государственное бюджетное учреждение администрации президента России", но не уточняется, какое именно. Также в перечне значится некий "центр связи Министерства обороны [России]". Кроме того, корпорация "Иркут", которая является разработчиком российских ближне- и среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолетов МС-21, внесена в документ трижды, а Казанский вертолетный завод, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и компания "Сухой" - дважды.

В списки попали судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова (НИТИ), ООО "Аргут", федеральный исследовательский центр "Институт катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия", научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова (при Росатоме), АО "Научно-исследовательский институт средств вычислительной техники", "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (АО ЦНИИмаш), ракетно-космический центр "Прогресс" (разработчик и изготовитель ракет "Союз"), Каменск-Уральский металлургический завод, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (филиал компании "Сухой"), производитель титановой продукции "ВСМПО-Ависма", ООО "Молот-оружие", НПО "Высокоточные комплексы" Ростеха, научно-производственное объединение "Сплав" имени А. Н. Ганичева, объединенная промышленная корпорация "Оборонпром", Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева, занимающийся лазерными технологиями научно-исследовательский институт "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха, АО "Промтех-Дубна", АО "Концерн "Радиотехнические и информационные системы", ООО "Рапарт сервисез" (дочернее предприятие корпорации "Иркут"), AO "Рособоронэкспорт", Ростех, АО "Азимут" (входит в Ростех), АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", "Вертолеты России", корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ПАО "Туполев", двигателестроительная компания "ОДК-Сатурн", Объединенная двигателестроительная корпорация (при Ростехе), Объединенная приборостроительная корпорация (при Ростехе).

При этом в китайскую часть списка вошли 58 организаций. В частности, под санкции попали восемь предприятий Китайской корпорации авиационного двигателестроения (Aero Engine Corporation of China, AECC), семь предприятий Китайской авиастроительной корпорации (Aviation Industry Corp of China, AVIC), Второй институт океанографии министерства природных ресурсов, завод по производству космических двигателей Китайской академии космических технологий (China Academy of Space Technology, CAST), дочерняя компания Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC).