В Google отвергли обвинения Минюста США в нарушении антимонопольного законодательства

"Люди пользуются поисковым инструментом Google потому, что сами выбирают его, а не потому, что их вынуждают делать это или они испытывают трудности в обнаружении альтернативных способов поиска информации в интернете", - приводит газета заявление руководства компании, направленном в ответ на обвинения со стороны американских властей. В корпорации подчеркивают, что Google "разработала, поддерживает и продвигает" свой поисковый механизм с целью "систематизировать мировой поток информации, а также сделать его общедоступным и полезным".

Министерство юстиции США 20 октября предъявило гражданский иск корпорации Google, поскольку та, по версии властей, наносит ущерб конкуренции на онлайн-площадках. В качестве истца вместе с федеральным правительством США выступили 11 штатов. Их генеральные прокуроры являются представителями Республиканской партии. Как сообщило 18 декабря агентство Reuters, суд по этому делу может начаться в сентябре 2023 года.

По словам заместителя министра юстиции, генерального прокурора США Джеффри Розена, Конгресс США долгое время "глубоко обеспокоен" деятельностью интернет-гигантов, "ведущей к значительной концентрации экономической мощи в цифровой экономике". В связи с этим в июле 2019 года ведомство начало расследование в отношении "лидирующих на рынке онлайн-услуг платформ". В рамках данного разбирательства антимонопольное управление Минюста более года изучало деятельность Google, которая "наносит ущерб конкуренции" в интернете. В Минюсте считают, что корпорация "больше не конкурирует по достоинству, а использует свою монопольную власть и миллиарды [долларов] прибыли от монополии, чтобы заблокировать ключевые пути для средств поиска на мобильных телефонах".

В целом в отношении Google подано уже три антимонопольных иска. В дополнение к Минюсту и 38 штатам и территориям в среду еще 10 штатов во главе с Техасом обвинили корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер.