РБК: в Дании назвали дату начала работ "Фортуны" по укладке "Северного потока - 2"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трубоукладочная баржа "Фортуна" с 15 января 2021 года, как ожидается, начнет укладку труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом в среду сообщил РБК со ссылкой на уведомление для мореплавателей, опубликованное Датским морским управлением.

Отмечается, что совместно с "Фортуной" будут работать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России и другие. По данным РБК, в области проведения работ будет создана временная запрещенная зона на 200 м в каждую сторону от прокладки труб.

Недавно сообщалось, что баржа снова сменила владельца. Им является российское микропредприятие "КВТ-Рус".

Планируется, что баржа "Фортуна" уложит 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии до конца 2020 года. Затем начнется строительство последнего участка "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.