РБК: строящая "Северный поток - 2" баржа вновь сменила владельца

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Собственник трубоукладочной баржи "Фортуна", которая 11 декабря возобновила работы по укладке трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, вновь сменился. Об этом со ссылкой на обновленную запись в Российском международном реестре судов (РМРС) в пятницу сообщил РБК .

Новым владельцем стало московское микропредприятие "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года, уточняют в газете.

По последним данным ФНС за 2019 год, которые приводит РБК, размер активов компании "КВТ-Рус" составлял 1 тыс. рублей, а выручки не было. Гендиректор и учредитель "КВТ-Рус" Сергей Викторович Малков являлся единственным работником организации. Известно, что он руководит ЗАО СП "Аэроприма", зарегистрированном по тому адресу, что и "КВТ-Рус".

Баржа "Фортуна" уложит 2,6-километрового отрезка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Планируется, что работы на этом участке будут завершены до конца 2020 года. Затем начнется строительство последнего участка "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.