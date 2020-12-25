МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Новогодние единовременные выплаты в 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн детей спустя неделю после объявления данной выплаты президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

"Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до восьми лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации. Такая беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей", - сообщили в ПФР.

В фонде уточнили, что некоторым семьям деньги были оформлены по заявлению. Оно подается в том случае, если дети появились, начиная с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента. Часть заявлений подана усыновителями, выплата которым назначается только после представления документов об усыновлении.

"Заявления родителей на 5 тыс. рублей принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах Пенсионного фонда до 31 марта следующего года включительно. Обратиться за деньгами могут все семьи с детьми, которым по состоянию на эту дату не исполнится восемь лет", - добавили в ведомстве.

Вопросы относительно получения выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный Пенсионным фондом для информационной поддержки и консультирования семей относительно выплат на детей.