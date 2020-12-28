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Пандемия COVID-19

Biocad заявила, что сложности производства компонентов "Спутника V" не влияют на поставки

В компании также отметили, что производство каждого из компонентов вакцины имеет отличия в технологии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сложности, которые могут возникнуть при производстве каждого из двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V", не могут быть причиной задержки поставок. Об этом заявил в понедельник генеральный директор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Они [компоненты вакцины] технологически разные, производство каждого из компонентов имеет отличия в технологии. Одна технология производится более спокойно и быстро, вторая технология имеет свои особенности, но это не является причиной для задержек поставки вакцин, ну и тем более для того, чтобы не обеспечить в полном объеме для населения страны", - ответил он на вопрос о том, могут ли отличия в производстве компонентов вакцины повлиять на обеспечение ею населения.

23 сентября 2020 года компания Biocad подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V".

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