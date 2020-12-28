"Норникель" направил претензию об уплате неустойки "Силовым машинам" на 3,84 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Норникель" направил претензию об уплате неустойки и штрафа на 3,84 млрд рублей "Силовым машинам" Алексея Мордашова за нарушение обязательств по договору реконструкции ТЭЦ-2 в Норильске, сообщил журналистам представитель ГМК.

"Норникель" направил "Силовым машинам" претензию об уплате неустойки и штрафа за нарушение договорных обязательств по договору на выполнение комплекса работ на условиях "под ключ" по проекту реконструкции ТЭЦ-2 Норильска. Общий размер неустойки и штрафа составляет 14 млрд рублей. С учетом условий договора об ограничении общего размера ответственности "Силовых машин" 20% от цены договора, сумма претензионных требований "Норникеля" составила 3,84 млрд рублей", - сообщил представитель "Норникеля".

В "Норникеле" отмечают, что "Силовые машины" допустили "существенное нарушение установленных договором сроков выполнения работ и иных обязательств". В компании считают, что допущенные нарушения влекут риски реализации проекта в целом.

"Договор с "Силовыми машинами" на реконструкцию ТЭЦ-2 был заключен в 2017 года. Это значимый проект не только для "Норникеля", но и для всего Норильского промышленного района. Он направлен на возмещение выбывающих энергогенерирующих мощностей Норильской ТЭЦ-2, а также на повышение надежности энергосистемы Таймыра, работающей в сложных климатических условиях Заполярья и изолированной от ЕЭС России. Поэтому соблюдение сроков выполнения работ по договору - важное условие реализации проекта, на что "Норникель" неоднократно обращал внимание подрядчика", - отмечают в ГМК.

При этом в случае неисполнения требований "Силовыми машинами" в течение 10 календарных дней, "Норникель" имеет право получить требуемую сумму путем раскрытия банковских гарантий, удержания или взыскать ее в судебном порядке, а также потребовать возврата неотработанного аванса, подчеркнул представитель "Норникеля".

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Силовых машин" к "Норникелю" на сумму более 2,8 млрд рублей, который поступил в суд 21 декабря. В пресс-службе "Силовых машин" сообщили ТАСС, что компания пытается взыскать с ГМК оплату за проведение работ, не предусмотренных контрактом. В "Силовых машинах" подчеркнули, что компания не исключает возможности мирного урегулирования спора при достижении соответствующих договоренностей с "Норникелем".