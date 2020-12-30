Аналитики подсчитали, что россияне в декабре продавали доллары и евро чаще

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россияне в последний месяц этого года предпочитали больше продавать доллары и евро, чем покупать. Такие данные привел ТАСС банк "Русский стандарт".

Согласно статистике банка, на продажу иностранной валюты пришлось 53% от общего числа валютообменных операций месяца, а на покупку - 47%. При этом на продажу долларов пришлось 53%, евро - 54%, а на покупку долларов - 47%, евро - 46% от общего числа операций с каждой из этих валют в декабре.

Кроме того, последний месяц года традиционно отличает рост спроса на операции с долларами и евро в преддверии новогодних праздников. Так, относительно ноября 2020 года общее количество операций выросло на 3%, однако снизился средний чек, составив 82 173 рубля (падение на 11% относительно ноября).

Пик как по сумме, так и по количеству операций с обменом валюты пришелся на 23 декабря. В этот день продажи заметно превысили покупки. Причем накануне, 22 декабря, был активный рост курсов доллара и евро - из чего можно сделать вывод, что россияне стремились продать иностранную валюту по выгодной цене, уточнили в банке.

Прогноз эксперта

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта" Максима Тимошенко, в январе спрос на иностранную валюту не будет высоким из-за ограничений по зарубежным поездкам и праздников. "По нашим прогнозам, торговый диапазон, в котором будет колебаться валюта в январе - доллар 72,5-75,5, евро 89,5-92,5", - добавил он в беседе с ТАСС.

В рамках исследования аналитики банка изучили объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в "Русском стандарте" в декабре 2020 года, а также в предыдущие месяцы года и в декабре прошлого года.