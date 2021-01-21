Байден намерен пересмотреть соглашения о разработке месторождений на федеральных землях

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джозефа Байдена подвергнет пересмотру соглашения, разрешающие добычу нефти и газа на федеральных землях. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга для журналистов новой администрации Байдена.

Журналист поинтересовался у Псаки, собирается ли новая администрация придерживаться предвыборного обещания Байдена ввести запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся на федеральных землях. "Да, - констатировала пресс-секретарь Белого дома. - Наша команда пересмотрит соглашения [о разработке месторождений]".