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Байден намерен пересмотреть соглашения о разработке месторождений на федеральных землях

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джозефа Байдена подвергнет пересмотру соглашения, разрешающие добычу нефти и газа на федеральных землях. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга для журналистов новой администрации Байдена.

Журналист поинтересовался у Псаки, собирается ли новая администрация придерживаться предвыборного обещания Байдена ввести запрет на разработку нефтяных и газовых месторождений, находящихся на федеральных землях. "Да, - констатировала пресс-секретарь Белого дома. - Наша команда пересмотрит соглашения [о разработке месторождений]".

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