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Брокеры смогут учитывать драгметаллы при сделках с "плечом"

В ЦБ пояснили, что новые правила расширят инструментарий инвесторов и позволят брокерам учитывать большее количество активов для обеспечения сделок

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Клиенты брокеров, совершающие сделки с "плечом" (когда используются не только собственные, но и заемные средства), смогут применять в качестве обеспечения обязательств перед брокером драгоценные металлы, помимо денег и ценных бумаг. Об этом говорится в указании Банка России, которое зарегистрировал Минюст.

Новые правила сделок с "плечом" (или маржинальной торговли) расширят доступный инвесторам инструментарий и позволят брокерам учитывать большее количество активов в качестве обеспечения, пояснил регулятор.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты в конце 2019 года. Указание Банка России позволит реализовать их на практике и заменит прежнее указание о регулировании маржинальной торговли.

Основные положения документа вступят в силу 29 января 2021 года, за исключением норм о применении требований акта к портфелям, в которые ценные бумаги не входят, но которые включают иностранную валюту или драгоценные металлы. На такие портфели действие указания распространится с 1 октября 2021 года.

Ранее Банк России рекомендовал участникам рынка не предлагать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые продукты, в том числе маржинальные операции, которые должны быть доступны только инвесторам, имеющим необходимый опыт работы на финансовом рынке.

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