В Картофельном союзе прокомментировали идею о поставках картофеля экономкласса

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Картофель малого размера, 35-55 мм, не уступает по качеству крупному. Такую точку зрения журналистам высказал председатель Картофельного союза Сергей Лупехин.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на участника рынка и руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину, что участники рынка хотят предложить торговым сетям снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель. По оценкам источников газеты на рынке, цена на картофель меньшего диаметра будет на 15-20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм.

"Картофель калибра 35-55 мм не уступает по качественным характеристикам более крупному. Это та же картошка просто другого размера - не гнилая или проросшая, а самая обычная. Она весьма востребована, например для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления", - считает Лупехин.

По его словам, для того, чтобы ввести ее в ассортимент по требованию сетей участники союза готовы идти на дополнительные издержки. Так, для того чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5-3 кг в сетке. "Хочу отметить, что это оптимальная упаковка для потребителя, которая позволяет оценить качество и свежесть продукции", - отметил глава союза. Он добавил, что включение в ассортиментную матрицу торговых сетей качественного картофеля малого размера позволит расширить предложение для потребителей, увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей и сократить их издержки, а также сдержать цены.