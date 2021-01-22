Минсельхоз: продажа мелкого картофеля в сетях сократит издержки сельхозпроизводителей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Продажа в сетях мелкого картофеля размером 35-55 мм позволит сократить издержки сельхозпроизводителей и увеличить их сбыт. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе Минсельхоза

"По мнению Минсельхоза России, включение в ассортимент торговых сетей картофеля калибра 35-55 мм позволит увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей, сократить их издержки, а также расширить предложение по данной категории продукции для потребителей", - сообщили в министерстве.

Там также отметили, что Минсельхоз со своей стороны обратилось в Минпромторг России с просьбой поддержать данную инициативу. По данным министерства, урожай картофеля в России в прошлом году составил 19,577 млн тонн, что с учетом импортных поставок позволит удовлетворить внутренние потребности страны.

Газета "Коммерсантъ" сообщила в пятницу со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину, что участники рынка хотят предложить торговым сетям снизить требования для продукции, включив в ассортимент более мелкий картофель. По оценкам источников газеты на рынке, цена на картофель меньшего диаметра будет на 15-20% ниже цены корнеплодов диаметром 50-70 мм.