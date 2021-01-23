В Мексике заявили, что фирмы не получали разрешения на импорт вакцин от коронавируса

МЕХИКО, 23 января. /ТАСС/. Власти Мексики пока не выдали ни одного разрешения частным компаниям для закупки вакцин от коронавируса за рубежом и их последующей продажи в республике. Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков (Cofepris).

"Эта комиссия сообщает, что до настоящего времени нет частных компаний, получивших разрешение на приобретение вакцины против ковида за границей с целью ее импорта и продажи на национальной территории", - указывается в документе. В нем также отмечается, что Cofepris получила информацию о незаконном сбыте через социальные сети вакцины американской компании Moderna, не имеющей регистрации в стране. "Любая вакцина от ковида, которая продается через интернет, социальные сети, аптеки, больницы и пункты сбыта в Мексике представляет угрозу здоровью из-за своего сомнительного происхождения", - подчеркивается в заявлении.

Власти республики ранее одобрили применение препаратов американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Мексиканский регулятор в настоящее время рассматривает запрос на выдачу разрешения на использование российской вакцины "Спутник V". Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ранее заявлял, что все жители страны получат возможность привиться бесплатно.

В пятницу глава государства сообщил, что правительство разрешит региональным властям и частным компаниям самостоятельно приобретать вакцины от коронавируса. Позднее в то же день в интервью газете El Financiero Алехандро Коссио, предприниматель из штата Веракрус на востоке Мексики, сообщил, что купил 2 млн доз "Спутника V". В субботу Российский фонд прямых инвестиций опроверг эту информацию, а также утверждения о том, что Коссио получил эксклюзивные права на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке.

С февраля 2020 года в Мексике было лабораторно подтверждено 1 732 290 случаев заражения коронавирусом, умерли 147 614 заболевших.