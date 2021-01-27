Путин считает деструктивным построение экономики, ориентированной на "золотой миллиард"

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция", - сказал он, выступая на "давосской неделе" в онлайн-формате. По словам Путина, "такая модель по определению неустойчива".

Российский лидер подчеркнул, что недавние миграционные кризисы вновь подтвердили правильность такой позиции. По его словам, в настоящий момент важно от общей констатации проблем перейти к их решению, направив реальные усилия и ресурсы на то, чтобы добиться снижения социального неравенства внутри отдельных стран и постепенного сближения уровня экономического развития разных стран и регионов планеты.

Он также отметил, что повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне требует большей ответственности и тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки. "На разных международных форумах постоянно звучат призывы к инклюзивному росту, созданию условий для достижения достойного уровня жизни каждого человека - это все правильно. Это абсолютно в нужном направлении рассматривается", - сказал Путин.

Стимулирование экономики

Путин считает, что дальнейшее развитие экономик будет в большей мере основано на бюджетных стимулах. "Явно с учетом уже упомянутых ограничений макроэкономической политики, дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", - сказал Путин. Президент обратил внимание на то, что в развитых странах, да и в развивающихся, уже можно наблюдать такие тенденции.

По словам российского лидера, фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. "Поэтому ключевой вопрос сегодня - как выстаивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальную экономики, пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивое в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру, помогало преодолеть груз социальных дисбалансов", - добавил он.

Путин подчеркнул, что, несмотря на клубок противоречий и вызовов, необходимо не утратить позитивный взгляд на будущее. "Нужно сохранить приверженность созидательной повестке", - сказал он, отметив при этом, что было бы наивно предлагать какие-то универсальные и чудодейственные решения всех стоящих глобальных проблем. Однако он призвал пытаться выработать общие подходы и максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие напряжение в мире.

Традиционные механизмы стимулирования экономики за счет наращивания кредитования исчерпали себя и ведут ко все большему расслоению в обществе, заявил Путин. "Посткризисное восстановление [экономики] идет непросто. И если 20-30 лет назад проблему можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, <…> то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан", - сказал он.

По словам Путина, стимулирование экономики традиционными инструментами за счет наращивания частного кредитования становится "по сути невозможным, а количественное смягчение только раздувает пузырь стоимости финансовых активов и ведет к дальнейшему расслоению в обществе".

Путин отметил, что по итогам предыдущего этапа развития мировой экономики наибольшая часть доходов досталась 1% населения, а для остальных людей ситуация не улучшилась. В частности, в ряде развитых стран за последние 30 лет доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, а стоимость услуг образования и здравоохранения выросла втрое. "То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов, при этом перед ними встает проблема, как сохранить здоровье, как обеспечить качественное образование. Накапливается огромная масса людей, которые по факту оказываются невостребованными", - сказал российский лидер.

Путин привел статистику Международной организации труда, согласно которой в 2019 году 21% молодых людей в мире (267 млн) нигде не учились и нигде не работали, а среди работающих - 30% жили с доходом менее $3,2 в сутки по паритету покупательной способности. "Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводимой в 1980-е годы, зачастую проводимой вульгарно и догматически. В основе этой политики лежал так называемый вашингтонский консенсус, когда приоритет отдается росту экономики на базе частного долга в условиях дерегулирования и низких налогов на богатых и корпорации", - отметил президент России.

Пандемия коронавируса, по словам Путина, только обострила эти проблемы. Так, в 2020 году падение глобальной экономики стало максимальным со времен Второй мировой войны, а потери рынка труда к июлю оказались эквивалентны почти 500 млн рабочих мест, хотя к концу года половину из них удалось восстановить. "Но все-таки это почти 250 млн утраченных рабочих мест - это большая и очень тревожная цифра. Только за девять месяцев 2020 года потери трудового дохода в мире составили $3,5 трлн, и этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе", - сказал президент.

Риски от развития технологий

Путин отметил, что "нарастающий разрыв между реальной и виртуальной экономикой представляет реальную угрозу и чреват непредсказуемыми потрясениями". Определенные надежды на то, что удастся перезагрузить прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием, уверен он. Глава российского государства указал на то, что последние 20 лет заложили фундамент для так называемой четвертой промышленной революции, которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений.

"Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего, на рынке труда. А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы. Причем зачастую это так называемый средний класс, а это основа любого современного общества", - добавил Путин.

Новые вызовы

Глобальные институты не всегда справляются с новыми вызовами, но это не повод отказываться от этих институтов, не предлагая ничего взамен, заявил Путин.

"Нам предстоит заняться укреплением и развитием универсальных институтов, на которых лежит особая ответственность за обеспечение стабильности и безопасности в мире, за выработку правил поведения в глобальной экономике, торговле. Я уже не раз отмечал, что многие из таких институтов сегодня переживают не лучшие времена, мы на различных саммитах это постоянно говорим. Эти институты создавались в другую эпоху, и отвечать на сегодняшние вызовы им, может быть, объективно трудно. Но хотел бы подчеркнуть, что это не повод от них отказываться, не предлагая ничего взамен", - сказал он.

Президент указал на то, что эти структуры обладают уникальным опытом работы "с большим, во многом нереализованным потенциалом" и его нужно аккуратно адаптировать к современным реалиям, "но еще рано выбрасывать на свалку истории".

По словам президента, важно использовать новые, дополнительные форматы взаимодействия. "Тут я уже говорю про такое явление, как многосторонность. Его можно понимать по-разному: либо как продавливание своих интересов, придание легитимности своим односторонним действиям, когда другим остается лишь одобрительно кивать, либо это реальное объединение усилий суверенных государств для решения конкретных проблем к общей пользе", - продолжил он.

Российский лидер уточнил, что второй, более конструктивный вариант понимания многосторонности может использоваться для урегулирования региональных конфликтов, для создания технологических альянсов и других направлений сотрудничества, включая создание трансграничных транспортных и энергетических коридоров.