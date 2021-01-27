В Совете Европы оценили предложение Совфеда о регулировании деятельности интернет-компаний

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) имеет хорошо развитый подход к вопросу регулирования деятельности крупных технологических компаний и продолжает его совершенствовать при активном участии России. Об этом заявил корреспонденту ТАСС в среду представитель генерального секретаря СЕ Даниэль Хольтген, комментируя предложение Совета Федерации разработать соответствующую международную конвенцию.

"Совет Европы, активным и важным участником которого является Россия, уже имеет хорошо развитый подход к крупным интернет-компаниям. Он включает в себя разработку правовой базы с целью установления глобальных ориентиров в сфере искусственного интеллекта", - заявил Хольтген.

Собеседник агентства добавил, что существующие конвенции Совета Европы, в частности о защите персональных данных и против киберпреступности, уже устанавливают глобальные стандарты управления Интернетом. Кроме того, отметил он, организация активно сотрудничает с генсеком ООН и Форумом по управлению интернетом по вопросу влияния новых технологий на выполнение Целей устойчивого развития.

"Завтра Совет Европы опубликует наиболее подробный международный набор руководящих принципов по регулированию технологий распознавания лиц. Мы считаем, что использование технологий распознавания лиц правительствами и предприятиями необходимо надлежащим образом регулировать, чтобы предотвратить нарушения прав человека, такие как дискриминация и несанкционированные нарушения конфиденциальности и личных данных", - рассказал Хольтген.

Российская инициатива

В среду Совет Федерации единогласно принял на пленарном заседании заявление в связи с нарушением принципа свободы слова глобальными интернет-компаниями, в котором предложил разработать международную конвенцию, регламентирующую их деятельность. Кроме того, Совфед призывает генсекретаря ООН, генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), профильные мониторинговые механизмы Совета ООН по правам человека, генсекретаря Совета Европы, председателя ОБСЕ, представителя ОБСЕ по свободе СМИ уделить первостепенное внимание задаче ограничения произвола американских глобальных интернет-компаний "с целью предотвращения угрозы установления ими "цифровой диктатуры".

В документе говорится, что СФ решительно осуждает действия глобальных американских интернет-компаний, которые по политическим причинам, без законных оснований и вопреки нормам международного права ограничивают свободу слова в социальных сетях. Российские сенаторы считают особенно опасным то, что ограничения свободы слова вводятся не в соответствии с законом, а по решению руководителей интернет-компаний, носят произвольный характер и не имеют под собой правовой основы.

Совет Федерации также обращает внимание законодательных органов всех государств на необходимость разработки национального законодательства "для ограничения всесилия и произвола глобальных интернет-компаний". Согласно принятому заявлению, для России такое регулирование наряду с развитием собственных социальных сетей и интернет-платформ является важной и необходимой частью обеспечения национального цифрового суверенитета. Парламентарии выражают уверенность в том, что Всемирная сеть должна оставаться пространством свободы слова, информации, регулируемым законом, а не инструментом политики одного государства и тесно связанных с ним медийных монополий.