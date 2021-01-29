Spiegel утверждает, что расшифровал закрашенные места в контракте ЕК и AstraZeneca

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что ему удалось расшифровать некоторые заретушированные места в опубликованном контракте Еврокомиссии и AstraZeneca. Как говорится в опубликованном в пятницу материале, это удалось сделать при помощи простых инструментов в программе для чтения файлов формата PDF.

Евросоюз ранее опубликовал контракт с AstraZeneca на приобретение вакцины против нового коронавируса. В нем отмечается, что ЕК "приветствует стремление компании к большей прозрачности в своем участии в реализации стратегии ЕС по вакцинам". При этом ЕК пояснила, что "опубликованный контракт содержит отредактированные части, относящиеся к конфиденциальной информации". Именно эти места, как сообщает журнал, удалось расшифровать.

"Еврокомиссия, по всей видимости, при публикации контракта допустила серьезную ошибку. Часть закрашенных пассажей можно прочитать. Там содержатся интересные данные", - говорится в сообщении Der Spiegel. Журнал утверждает, что в контракте обозначена стоимость в размере €870 млн. Страны ЕС, согласно контракту, сами должны покрывать стоимость упаковки препаратов, хранения и распространения.

После публикаций в СМИ Еврокомиссия на своем сайте заменила файл, говорится в статье.

На прошлой неделе AstraZeneca, вакцина от коронавируса которой сертифицирована в ЕС 29 января, предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.

Конфликт между ЕК и AstraZeneca

На новый уровень конфликт Еврокомиссии и AstraZeneca вышел после опубликованного во вторник вечером интервью руководителя компании Паскаля Сорио группе ведущих европейских газет, в частности Le Soir. В этом интервью он признал, что компания отстает от производственного графика по поставкам в ЕС на два месяца, отметил более слабую производственную базу в ЕС по сравнению с мощностями AstraZeneca в Великобритании. В связи с этим по меньшей мере в первом квартале 2021 года Великобритания сможет получать втрое больше вакцины, чем Евросоюз. Это заявление стало особенно болезненным ударом для Брюсселя, поскольку европейские СМИ однозначно расценили лучшее положение Великобритании по вакцинации как подтверждение обоснованности ее выхода из состава сообщества.

Кроме того, Сорио сделал акцент на том, что Великобритания заключила контракт на поставки вакцины от AstraZeneca на три месяца раньше Еврокомиссии, что закономерно, поскольку британско-шведская компания работает с Оксфордским университетом и получает британское государственное финансирование. На основании этого руководитель AstraZeneca отметил, что поставки в Великобританию оказались приоритетны.

В настоящее время в Евросоюзе параллельно разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины американской компании Pfizer, которая уже сертифицирована в ЕС. В связи с этим ряд государств ЕС был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации. Из большинства столиц государств сообщества раздается острая критика в адрес ЕК, которая от имени всего Евросоюза подписала контракты на предзаказ вакцин от западных поставщиков. Брюссель, руководствуясь принципами европейской солидарности и справедливого распределения вакцин в ЕС, также фактически запретил государствам - членам сообщества вести с этими компаниями параллельные переговоры.