Страны ЕС ищут новых производителей вакцины после срыва запланированных поставок

Вакцинация в Европе проходит быстрыми темпами во всех 27 государствах Евросоюза, а также не входящих в ЕС Великобритании, Норвегии, Сербии и Швейцарии.

На фоне неизбежного замедления темпов вакцинации в Европе заговорили о необходимости поиска альтернативных вариантов, например о возможности использования препаратов российского и китайского производства. Венгрия перешла от слов к делу и заключила контракт на приобретение 2 млн доз российской вакцины "Спутник V", хотя та и не прошла официальную регистрацию в ЕС.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса в Европе, успешно стартовавшая в конце декабря - начале января, оказалась под угрозой. Производители препаратов - американский концерн Pfizer и британско-шведская компания AstraZeneca - объявили о значительном сокращении объемов законтрактованных поставок. На нехватку вакцин обращают внимание и в США.

Однако кампания оказалась под угрозой, после того как производители вакцин объявили о невозможности сохранить объем поставок: сперва о значительном сокращении в первом квартале 2021 года по сравнению с уже законтрактованными объемами объявила компания Pfizer, а следом и AstraZeneca, чей препарат только ожидает одобрения со стороны европейского регулятора. Британско-шведская компания сообщила, что на 60% по сравнению с контрактными обязательствами сократит поставки своей вакцины в ЕС в первом квартале этого года.

Срыв контрактов вызвал острое недовольство у руководства Евросоюза. "Нам пришлось постучать кулаком по столу, чтобы заставить Pfizer наверстать допущенное снижение поставок", - заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Вслед за этим Еврокомиссия (ЕК) приняла решение взять под контроль продажу за рубеж производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, пока их компании-производители не обеспечат выполнение своих контрактных обязательств по поставкам в страны Евросоюза. Согласно заявлению ЕК, "механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки".

Одним лишь контролем дело, возможно, не ограничится: например, Италия уже предупредила о намерении подать на Pfizer в суд. Недовольны и власти других европейских стран, ведь срыв поставок нарушает планы перехода к массовой вакцинации (пока что прививки делают в основном людям пожилого возраста и работникам сферы здравоохранения).

Нехватка вакцин ощущается и в США, где используются препараты Pfizer и Moderna. Однако, по заявлению врача-инфекциониста Рошель Валенски, назначенной новым президентом Джозефом Байденом на должность главы федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, ситуация должна измениться в лучшую сторону к концу марта. При этом Валенски признала, что власти не знают точно, каким количеством доз вакцины они располагают. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Рон Клайн рассказал, что из-за отсутствия плана вакцинации из миллионов поставленных доз вакцины применяется лишь примерно половина.

Российская альтернатива

Оказавшись перед угрозой срыва сроков вакцинации, европейцы заговорили о возможных альтернативах, а Венгрия, не дожидаясь отмашки из Брюсселя, решила заключить соглашение о закупке российской вакцины - ранее уже одобренной в не входящей в ЕС Сербии. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, для Будапешта "были очень важны договоренности с российской стороной, чтобы <...> из независимого источника в больших объемах приобрести соответствующие медицинские препараты".

Ранее Еврокомиссия выступала за использование исключительно тех вакцин, которые получили одобрение европейского регулятора. Однако после объявления о сокращении поставок от Pfizer и AstraZeneca она изменила позицию и подтвердила право стран ЕС на двусторонние контракты. "Если страна - член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией <...>, она имеет право это сделать. Это также ее дело, как она будут сертифицировать эту вакцину <...>, но это разрешение будет действовать только на территории такой страны", - заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер.

После этого о возможности использования российских и китайских вакцин заговорили эксперты и даже представители властей в других европейских странах. Например, советник премьер-министра и экс-министр здравоохранения Чехии Роман Прымула заявил, что Праге вслед за Будапештом следует "рассматривать вопрос, как получить качественные вакцины", раз уж Еврокомиссия "не нашла ничего противозаконного в том, что сделала Венгрия".

Россия уже подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения.

Поставки "Спутника V"

На сегодняшний день "Спутник V" уже одобрен в Аргентине, Алжире, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Казахстане, ОАЭ, Сербии, Пакистане, Палестине, Парагвае и Туркменистане. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, российская вакцина "будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель", среди которых, в частности, Индия и Мексика.

В Аргентину уже поставлены 300 тыс. доз препарата, "Спутником V" вакцинировались даже президент и вице-президент страны. РФПИ уже договорился о поставках вакцины в Малайзию. 24 млн доз препарата, по итогам переговоров президентов РФ и Мексики, будут направлены в ближайшее время и в эту латиноамериканскую страну.

В Казахстане 15 февраля в оборот поступит препарат, произведенный внутри страны. РФПИ достигнуты также договоренности о налаживании широкомасштабного производства "Спутника V" в Бразилии и Турции.