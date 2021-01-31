На заводе в Кизляре опровергли информацию об уголовном деле в отношении предприятия

МАХАЧКАЛА, 31 января. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении представителей Кизлярского электромеханического завода (ОАО "Концерн КЭМЗ") не возбуждались, правоохранительные органы проводят проверку одного из поставщиков завода, сообщил ТАСС в воскресенье генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на "Кизлярском электромеханическом заводе" прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении активов завода. По данным источника, в 2017 году с расчетного счета завода было перечислено более 22,7 млн рублей на счет фирмы в оплату комплектующих, однако комплектующие на КЭМЗ не поступали.

"Ни на ОАО "Концерн КЭМЗ", ни на генерального директора Ахматова И. М. уголовное дело не заведено. Комплектующие, о которых говорят, поступили на предприятие, оприходованы на склады и использованы для изготовления изделий, разработанных концерном для поставки в Китай. Это коммерческая поставка, за которую получено более миллиарда прибыли, в том числе государством в виде сборов и налогов. Правоохранительные органы проводят проверку одного из наших поставщиков - вопросы возникли к нему", - сообщил Ахматов.

Он добавил, что прибыль, полученная после продажи изделий, для которых требовались данные комплектующие, была инвестирована в техническое перевооружение предприятия. "Всего же за последние несколько лет объем инвестиций в техперевооружение составил более 3 млрд рублей, при этом в эти годы дивиденды акционерам предприятия не выплачивались - все средства было решено направить на развитие производства. Ни о каким выводе активов речь не идет", - отметил руководитель предприятия.