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Пандемия COVID-19
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Применение "Спутника V" одобрили в Армении

Это произошло без проведения дополнительных исследований

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Армении, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

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"Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении", - говорится в сообщении.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Тунисе.

Теги
АрменияРоссияПандемия COVID-19
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