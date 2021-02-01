Применение "Спутника V" одобрили в Армении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена Министерством здравоохранения Армении, сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

Что известно о российских вакцинах от коронавируса

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"Решение об одобрении вакцины принято указом Министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении", - говорится в сообщении.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, в Республике Гвинея и Тунисе.