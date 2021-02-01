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Пандемия COVID-19

BioNTech намерена произвести в текущем году 2 млрд доз вакцины от коронавируса

Ожидаемый ранее объем производства увеличен более чем на 50%

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Германская BioNTech намерена в текущем году произвести в общей сложности 2 млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении компании.

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"Чтобы ответить на растущий мировой спрос, мы планируем произвести 2 млрд доз нашей вакцины от COVID-19 в 2021 году, увеличив ранее ожидаемый объем производства более чем на 50%", - отмечается в документе. "Мы находимся на правильном пути к расширению наших производственных мощностей", - подчеркнули в BioNTech, разработавшей вакцину вместе с американской Pfizer.

В германской компании сообщили, что реорганизация работы на заводе в Бельгии успешно завершена. "Теперь мы возвращаемся к реальному графику поставок доз вакцины Евросоюзу", - заверили в BioNTech. Кроме того, там напомнили, что в феврале начнется производство препарата на заводе в Марбурге, который компания приобрела у швейцарской Novartis.

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