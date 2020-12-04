Начинается вакцинация от COVID-19. Как это будет?

В список приоритетных групп попали врачи и учителя, правительство оценивает возможность его расширения. Ранее Минздрав рекомендовал прививать также работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, сотрудников соцзащиты, общепита и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).

Решение о вакцинации пожилых может появиться через несколько месяцев после получения результатов исследований препарата на данной категории людей, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов. Испытания вакцины среди детей могут начаться в мае-июне 2021 года.