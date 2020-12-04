Начинается вакцинация от COVID-19. Как это будет?

Регионы готовятся к масштабной вакцинации от коронавируса по поручению президента. В Москве прививочные пункты начнут работать уже в эти выходные, сейчас открыта электронная запись. Процедура является бесплатной для россиян и добровольной, сначала ее смогут пройти те, кто находится в группе риска. Рассказываем, что известно на данный момент.
Кому поставят прививку в первую очередь?
В список приоритетных групп попали врачи и учителя, правительство оценивает возможность его расширения. Ранее Минздрав рекомендовал прививать также работников торговли и сферы услуг, полицейских, призывников, студентов и школьников, сотрудников соцзащиты, общепита и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других).
Решение о вакцинации пожилых может появиться через несколько месяцев после получения результатов исследований препарата на данной категории людей, заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов. Испытания вакцины среди детей могут начаться в мае-июне 2021 года.
Чем будут прививать?
Медики будут ставить инъекцию российского препарата "Спутник V". Испытания, которые продолжаются до сих пор, показали, что после прививки у добровольцев вырабатывается устойчивый иммунный ответ к COVID-19. Сами разработчики заявляют об эффективности "Спутника V" в 95% при условии получения пациентом второй инъекции (вакцинация проводится в два этапа, промежуток между ними составляет 21 день). Считается, что именно через две-три недели после второй прививки проявляется максимальное количество антител.
Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до двух лет после процедуры, но все зависит от индивидуальных особенностей организма, предупреждают ученые.
Какие есть противопоказания?
Поставить прививку смогут граждане в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет высокой температуры (37 °C и более). Перед процедурой пациента должен осмотреть медработник, которому необходимо сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, других прививках и когда болели ОРВИ. На основании этих данных будет приниматься решение о вакцинации. Например, делать прививку от коронавируса и гриппа рекомендуется с перерывом в три недели.
Также, согласно инструкции к препарату, прививки противопоказаны беременным и кормящим женщинам, в случае тяжелых аллергических реакций в анамнезе и гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины.
Могу ли я заразиться из-за прививки?
Это невозможно, говорят ученые. "Используемые в вакцине антигены, вызывающие реакции иммунного ответа, не позволяют вам заболеть ковидом", — объясняет директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
Человек может заразиться коронавирусом в период между введением первой и второй доз вакцины, так как в это время устойчивого иммунитета еще нет. Как правило, он вырабатывается примерно на 42-й день после первой инъекции, заявил ранее разработчик вакцины "Спутник V", директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
Где можно сделать прививку?
В специальных пунктах для вакцинации от COVID-19. В Москве их откроют 5 декабря. На базе городских взрослых поликлиник ежедневно с 08:00 до 20:00 будут работать 70 прививочных пунктов. На процедуру нужно записываться, пока электронная запись доступна для столичных работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для сотрудников соцслужб города. Потребуется подтвердить факт работы в соответствующей организации, а также предъявить паспорт и полис ОМС.
В столице сообщают, что процесс вакцинации займет минимум час. 10 минут нужно на предварительный осмотр врачом, около 15 — на подготовку препарата (вакцина хранится в замороженном виде), еще 30 — на наблюдение после прививки.
Какие есть побочные эффекты?
Некоторые участники клинических испытаний "Спутника V" сообщали о повышении температуры до 38 градусов, покраснении в месте введения препарата, головной боли и дискомфорте в мышцах. Как правило, все это проходит в течение суток.