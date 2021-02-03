СМИ: Suzuki возобновляет работу двух заводов в Мьянме

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Suzuki с 4 февраля возобновит работу двух своих заводов в Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo .

Компания решила, что серьезных проблем с безопасностью для сотрудников в настоящее время нет. Общественный транспорт в Янгоне, где расположены предприятия, также ходит в обычном режиме. Всего там работает порядка 400 человек.

На Suzuki приходится около 60% рынка новых автомобилей в Мьянме. В 2019 году компания продала там более 13,2 тыс. легковых машин. В сентябре Suzuki планировала открыть в Мьянме третий завод, способный производить до 40 тыс. автомобилей в год. Всего в этой стране действует около 400 японских компаний. В частности, в нынешнем месяце там планировала запустить свое предприятие Toyota Motor.