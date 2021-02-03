Доля просрочивших кредит и вновь берущих займы россиян стала максимальной с 2018 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Доля обращающихся за новым займом россиян, уже имеющих просрочивших кредит, достигла 14,8%. Этот показатель является максимальным с 2018 года, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ.

"Среди тех, кто обращается за займом в МФО, увеличилась доля людей, которые уже имеют просроченную задолженность по банковскому кредиту на момент обращения. Доля таких заемщиков с начала 2020 г. увеличилась с 12,9 до 14,8% (при этом доля заемщиков МФО, имеющих задолженность по банковскому кредиту вне зависимости от просрочки, составляет 56,2% на конец III квартала 2020 г.) Это максимальный уровень с 2018 года", - говорится в материале.

Рост показателя в ЦБ объясняют последствиями пандемии, в том числе связанными со снижением реальных доходов населения. Заемщики, которые обратились в МФО (микрофинансовые организации), уже имея просрочку по банковскому кредиту, в среднем хуже обслуживают займы. Так, на 1 октября 2020 г. 76,7% их долга составляла просроченная задолженность, в то время как у тех, кто обратился за займом, имея непросроченный банковский кредит, доля просрочки составила 36,8%, а у заемщиков МФО без банковских кредитов - 60,4%.

При этом за период с третьего квартала 2018 г. по третий квартал 2020 г. качество обслуживания долга заемщиками только с займами МФО существенно ухудшилось - доля просроченной задолженности увеличилась с 52,8 до 60,4%.

Кроме того, за последние два года отмечается рост доли заемщиков, имевших два и более займа одновременно, - с 23% до 28%.

"У данной группы заемщиков за последние два года также наблюдается рост задолженности, приходящейся на одного заемщика, более чем на 15% (медиана), тогда как у заемщиков с одним займом данный прирост оказался существенно ниже - на уровне 2%", - отмечают в ЦБ.