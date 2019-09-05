Выпуск 4: Что нужно знать о кредитах?

По данным Всемирного банка, наиболее популярный в России кредит - это потребительский. Чаще всего семьи, в которых совокупный доход ниже 30 тысяч рублей, берут займы на повседневные траты, а семьи с доходом выше 70 тысяч занимают на покупку бытовой техники или мебели. При этом почти две трети заемщиков в России имеют трудности с погашением этих кредитов. Что делать, если без кредита не обойтись? Где его брать и как доказать банку, что тебе можно эти деньги выдать? Надя Грошева в новом выпуске подкаста "По карману" выясняет, чем грозит кредит, кроме необходимости его возвращать.

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