РСПП не поддержал изменения в закон о банкротстве юрлиц

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддержал изменения, которые Минэкономразвития РФ предложило внести в закон о банкротстве юридических лиц. Об этом говорится в письме РСПП, направленном заместителю министра экономического развития РФ Илье Торосову.

"Указанный законопроект по-прежнему содержит большое количество новелл, которые не только не улучшают действующее регулирование, но, напротив, нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целом снизят эффективность процедур, применяемых в деле о банкротстве", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ внесло доработанный законопроект о реформе банкротства юридических лиц в правительство. Документом предусмотрены глобальные изменения процедур банкротства, усиление ответственности арбитражных управляющих и независимости их отбора, процедуры торгов по реализации имущества и другие.

Министерство предлагает отказаться от трех процедур (наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление) и создать новую реабилитационную процедуру по реструктуризации долгов. Действующие реабилитационные процедуры редко вводятся и при этом затягивают процесс, подчеркнул замминистра. В новой вариации законопроекта предлагается оставить две процедуры - реабилитационную и ликвидационную.

Кроме того, предлагается исключить контроль над должником недобросовестными бенефициарами. Теперь контролирующее должника лицо не сможет назначить своего арбитражного управляющего, он будет назначен через случайный выбор на основе балльной оценки. Также предлагается лишить контролирующих должника и заинтересованных лиц права голоса на собрании кредиторов. Исключение останется только для банка, он не будет лишен права голоса, если использовал залог акций только для обеспечения кредита.

Также предлагается создать регистр - информационную систему для регистрации арбитражных управляющих, учета результатов эффективности, для их случайного выбора на основании балльной оценки.