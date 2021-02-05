Глава РФПИ заявил, что РФ готова взять на себя часть рисков при вакцинации на Филиппинах

БАНГКОК, 5 февраля. /ТАСС/. Россия настолько уверена в безопасности и эффективности вакцины от коронавируса "Спутник V", что готова взять на себя часть рисков при вакцинации на Филиппинах в случае одобрения препарата. Об этом в пятницу заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN Philippines .

"Одно из [наших] преимуществ состоит в том, что в отличие от других производителей вакцин, которые хотят подписать с правительством Филиппин бумаги, в которых было бы написано, что они ни за что не отвечают, если что-то пойдет не так, Россия ведет себя иначе. Россия настолько уверена в нашей вакцине, что в принципе готова разделить часть рисков", - сказал глава РФПИ. Он напомнил, что российская сторона ведет переговоры с Манилой о поставках и надеется заключить соглашение в феврале-марте.

На вопрос, предоставил ли российский разработчик необходимые данные для получения одобрения на экстренное использование вакцины на Филиппинах, Дмитриев ответил положительно. Он добавил, что 19 стран мира уже одобрили российскую вакцину, в 12 началась вакцинация.

"Вакцина "Спутник V" не только обладает эффективностью свыше 90%, но и может храниться при температуре от +2 до +8 градусов Цельсия и стоит в два-три раза меньше американских прививок", - приводит телеканал слова Дмитриева. Он также добавил, что российский препарат эффективен и против южноафриканского и британского штаммов.

Журнал "Ланцет" во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.