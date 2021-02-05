Акции "Норникеля" на Мосбирже перешли к снижению

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" перешли к снижению на 1% в ходе торгов на Московской бирже и достигли уровня 25 464 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 13:05 мск акции компании ускорили снижение и торговались на уровне 25 302 рубля за бумагу, что на 1,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ценные бумаги "Норникеля" снижаются на новостях о решении суда взыскать с "дочки" компании 146 млрд рублей.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.