МЭР прогнозирует в феврале замедление инфляции до 0,5-0,6% в месячном выражении

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ прогнозирует замедление инфляции до 0,5-0,6% в месячном выражении в феврале после 0,67% в январе, говорится в обзоре "Картина инфляции. Февраль 2021 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов инфляции в помесячном выражении - до 0,5-0,6% месяц к месяцу", - отмечается в обзоре.

Как отмечают в Минэкономразвития, в январе 2021 года рост потребительских цен с исключением сезонности замедлился до 0,37% месяц к месяцу по сравнению с 0,53% в декабре.

По оценке министерства, в непродовольственном сегменте инфляция сохраняется на повышенном уровне в том числе под влиянием отложенного эффекта переноса от ослабления валютного курса в IV квартале 2020 года. Кроме того, значимый вклад в ускорение инфляции в прошедшем месяце внесло удорожание бензина (до 1,0% в месячном выражении с 0,1% в декабре).

Основной вклад в рост цен на услуги внесла индексация цен на регулируемые услуги (услуги городского пассажирского транспорта, жилищные услуги) и сезонный рост цен на отдельные рыночные услуги (услуги гостиниц, организаций культуры, а также санаторно-курортные, экскурсионные услуги).

Продовольственная инфляция

В Минэкономразвития отмечают, что наблюдалось существенное замедление продовольственной инфляции в помесячном выражении (1,0% в месячном выражении после 1,5% в декабре). Стабилизации ценовой ситуации в продовольственном сегменте способствовала реализация правительством мер, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые товары первой необходимости.

"Сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию также оказало замедление роста цен на плодоовощную продукцию до 4,8% в месячном выражении (с 8,5% в декабре), при этом темпы более умеренные по сравнению с традиционными (в предшествующие три года в январе наблюдался рост в среднем на 5,3% в месячном выражении)", - говорится в обзоре.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в РФ в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,67%.