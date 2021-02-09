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МИД РФ призвал закрепить в международных документах правила модерации контента соцсетями

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин отметил, что регулирование деятельности интернет-платформ представляет собой глобальную проблему

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно озаботиться регулированием деятельности интернет-гигантов и зафиксировать правила модерации контента соцсетями в соответствующих документах, эту проблему можно решить только совместными усилиями всех государств. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

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"Очевидно, что регулирование деятельности платформ представляет собой глобальную проблему, решение которой требует консолидированных усилий всех государств. Здесь не должно быть победивших и проигравших. Как представляется, назрела необходимость в обязательном закреплении в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями. Только конструктивный и неангажированный глобальный диалог способен содействовать безотлагательному решению столь весомой и актуальной проблемы", - отметил замглавы МИД РФ.

Он обратил внимание на проблему бесконтрольного распространения дезинформации ведущими онлайн-платформами. Как указал Панкин, во время пандемии коронавируса стало очевидно, что "тиражирование фейков способно нанести ущерб здоровью граждан". Эта же ситуация угрожает и политической стабильности, в том числе и России. "Что касается последнего, то фиксируем неприемлемое поведение IT-гигантов в том, что касается продвижения ими агитационных материалов и дезинформации, подстрекающих россиян к участию в несанкционированных акциях", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, американские IT-компании сконцентрировали в своих руках "беспрецедентные рычаги влияния", их деятельность в сети практически не регламентирована, они вольны диктовать свои порядки в интернет-среде. "Онлайн-площадки фактически превратились в блюстителей информационного порядка. Они создают и контролируют важные составляющие виртуальной коммуникационной инфраструктуры и определяют правила игры в цифровом пространстве", - добавил Панкин.

Это заставляет задумываться о рисках, которые несет отсутствие контроля в отношении интернет-корпораций "для свободы слова и плюрализма мнений, а также беспрепятственного доступа к информации и ее распространения". Под ударом, в частности, оказываются российские информационные источники. "Соцсети и видеохостинги, действуя в фарватере внешнеполитических установок Вашингтона, в непрозрачной и политически ангажированной манере осуществляют произвольную цензуру, причем преимущественно в отношении российских СМИ, таким образом неприкрыто вытесняя неугодные западному истеблишменту источники альтернативных точек зрения", - заключил замглавы МИД РФ.

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РоссияПанкин, Александр Анатольевич
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