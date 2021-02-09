МИД РФ призвал закрепить в международных документах правила модерации контента соцсетями

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно озаботиться регулированием деятельности интернет-гигантов и зафиксировать правила модерации контента соцсетями в соответствующих документах, эту проблему можно решить только совместными усилиями всех государств. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

"Очевидно, что регулирование деятельности платформ представляет собой глобальную проблему, решение которой требует консолидированных усилий всех государств. Здесь не должно быть победивших и проигравших. Как представляется, назрела необходимость в обязательном закреплении в международных документах четко прописанных требований к транспарентности политики модерации контента соцсетями. Только конструктивный и неангажированный глобальный диалог способен содействовать безотлагательному решению столь весомой и актуальной проблемы", - отметил замглавы МИД РФ.

Он обратил внимание на проблему бесконтрольного распространения дезинформации ведущими онлайн-платформами. Как указал Панкин, во время пандемии коронавируса стало очевидно, что "тиражирование фейков способно нанести ущерб здоровью граждан". Эта же ситуация угрожает и политической стабильности, в том числе и России. "Что касается последнего, то фиксируем неприемлемое поведение IT-гигантов в том, что касается продвижения ими агитационных материалов и дезинформации, подстрекающих россиян к участию в несанкционированных акциях", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

По его словам, американские IT-компании сконцентрировали в своих руках "беспрецедентные рычаги влияния", их деятельность в сети практически не регламентирована, они вольны диктовать свои порядки в интернет-среде. "Онлайн-площадки фактически превратились в блюстителей информационного порядка. Они создают и контролируют важные составляющие виртуальной коммуникационной инфраструктуры и определяют правила игры в цифровом пространстве", - добавил Панкин.

Это заставляет задумываться о рисках, которые несет отсутствие контроля в отношении интернет-корпораций "для свободы слова и плюрализма мнений, а также беспрепятственного доступа к информации и ее распространения". Под ударом, в частности, оказываются российские информационные источники. "Соцсети и видеохостинги, действуя в фарватере внешнеполитических установок Вашингтона, в непрозрачной и политически ангажированной манере осуществляют произвольную цензуру, причем преимущественно в отношении российских СМИ, таким образом неприкрыто вытесняя неугодные западному истеблишменту источники альтернативных точек зрения", - заключил замглавы МИД РФ.