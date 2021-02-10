Титов предложил ввести годовой мораторий на демонтаж киосков

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в стране годовой мораторий на демонтаж киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов для восстановления рынка после кризиса.

"Надо ввести годовой мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов во всей России. Пусть рынок хотя бы восстановится", - сказал он журналистам в среду.

По словам Титова, нельзя убирать законно стоящие торговые объекты под предлогом благоустройства, дорожных работ. "Все, кто стоял законно, но переноса избежать нельзя, должны получать компенсационные места. Так сделали в прошлом году в Челябинске. Местные власти должны прописать четкий регламент предоставления компенсационных мест, независимо от того, договор аренды был заключен с владельцем или договор размещения", - отметил бизнес-омбудсмен.

Он также предложил продлить договоры всем законным владельцам киосков, пояснив, что сейчас это право есть только у тех, кто заключал договоры аренды, но не размещения.

Ранее Борис Титов направил негативный отзыв на изменения в правилах размещения и демонтажа киосков в Красноярске. По его словам, нормативные акты не соответствуют нескольким федеральным законам. Например, Стратегии развития торговли в России, утвержденной приказом Минпромторга России в 2014 году, или федеральному закону "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ.