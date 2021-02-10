Президент Венгрии: Вишеградская группа будет нуждаться в газе еще 20 лет

ВАРШАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) планируют развивать ядерную энергетику, но будут нуждаться в природном газе еще минимум 20 лет. Об этом заявил в среду президент Венгрии Янош Адер на пресс-конференции по итогам саммита "четверки", посвященного 30-летию объединения.

"Все наши четыре страны хотят [развивать] ядерную энергетику, и в течение следующих 20 лет нам будет необходим газ, а также газовые электростанции, чтобы соответствовать нашим энергетическим потребностям, - указал Адер. - Мы все согласились с тем, что мы будем предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить в будущем финансирование этих проектов Европейским союзом".

"Мы согласились с целями Европейского союза о том, что использование угля должно быть сокращено или от него совсем нужно отказаться. Также мы должны снижать вредные выбросы в атмосферу. Однако, чтобы мы могли удовлетворить потребности нашего населения и промышленности, нам нужны базовые электростанции", - сказал он. "Если мы серьезно относимся к целям снижения выбросов, то нам нужна ядерная энергетика", - отметил президент.

В 2020 году Венгрия импортировала 8,6 млрд куб. м. российского газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

1 июля Польша приняла от Чехии годичное председательство в Вишеградской группе. Варшава намерена сосредоточить внимание партнеров по "четверке" на вопросах, обсуждаемых на площадке ЕС, борьбе с пандемией, на теме новых и цифровых технологий, вопросах изменения климата. Организованный Польшей саммит посвящен 30-летию группы. Участники обсудили три главные темы: европейское и трансатлантическое сотрудничество, преодоление пандемии, энергетическая безопасность и климатическая политика.

Вишеградская группа не является организацией. Это платформа для сотрудничества, которая построена на диалоге и действиях на основании консенсуса. С 2004 года все представители "четверки" являются членами ЕС и регулярно обмениваются опытом, вырабатывают общую позицию по важным вопросам. Сотрудничество стран направлено на обмен информацией, взаимодействие в сферах культуры, науки и образования, на развитие транспортной инфраструктуры и укрепление энергобезопасности.