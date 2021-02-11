Шохин считает опасной инициативу о выплате Потаниным штрафа "Норникеля"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает "очень опасным прецедентом" инициативу депутатов заксобрания Красноярского края о том, чтобы президент и один из основных бенефициаров "Норникеля" Владимир Потанин выплатил из личных средств 146 млрд руб. штрафа за ущерб, нанесенный разливом топлива на норильской ТЭЦ-3.

"То, что Законодательное собрание Красноярского края сегодня собирается принять обращение к Потанину, чтобы он заплатил из собственного кармана этот ущерб - это уже, мягко говоря, не просто трактовка закона, это уже произвол получается", - сказал Шохин журналистам. "Прецедент очень опасный", - отметил он.

"Решение, что акционеры должны платить, - это собрание акционеров должно согласиться с этим, если по закону действовать <…> Мы тогда перейдем к тому, что многие "хотелки" региональных руководителей и даже федеральных, будут превращаться в форму того, кого бы можно было бы "пощипать", - сказал Шохин.

В среду депутаты комитета заксобрания Красноярского края приняли решение о внесении в повестку очередной сессии вопроса об обращении к президенту и одному из основных бенефициаров "Норникеля" Владимиру Потанину о выплате 146 млрд руб. штрафа за счет личных средств.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, дочернее предприятие "Норникеля") о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб. Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба средства в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.