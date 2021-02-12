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Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан

По словам главы ЦБ, это могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк России больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, так как это может привести к дополнительному росту проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"По нашим оценкам, мы считаем отенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным", - сказала она.

По словам Набиуллиной, дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков.

Глава ЦБ отметила, что ЦБ сохранит мягкую денежно-кредитную политику в 2021 году. "В среднем, в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики", - сказала она.

 

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