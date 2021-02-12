Второй пакет налоговых льгот для IT-отрасли могут принять уже в марте

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минцифры РФ рассчитывает, что второй пакет налоговых льгот для российских IT-компаний примут в марте, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.

"По результатам обсуждения с разработчиками мы сформировали второй пакет мер поддержки отрасли, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты. Подготовлен план мероприятий по реализации, его согласование в настоящий момент завершается. Рассчитываем утвердить этот план в марте", - сказал министр.

В подготовке документа приняли участие более 250 руководителей российских IT-компаний из более чем 150 ведущих цифровых, IT- и интернет-компаний, а также отраслевых ассоциаций. Экспертные группы по 12 направлениям мер поддержки возглавляли высокопоставленные представители компаний Сбербанк, Mail.ru Group, SkyEng, Росатом, "Ростелеком", "1С", Infowatch, АПКИТ.

О налоговом маневре для IT

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.

По словам Шадаева, предоставленные в 2020 году налоговые льготы очень востребованы ИТ-компаниями - после принятия закона Минцифры получило 1,9 тыс. заявок на аккредитацию компаний, которая является необходимой для пользования льготами.

Во второй пакет планировалось включить меры поддержки для крупных интернет-компаний, разработчиков игр, соцсетей и онлайн-кинотеатров.