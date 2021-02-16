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Греф не видит предпосылок для движения ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не видит предпосылок для снижения или повышения ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе. Такое мнение он высказал журналистам на брифинге во вторник.

"Мы не видим пока большого потенциала ни для снижения, ни для повышения [ставки]. Скорее всего, первое полугодие ставки будут "флэт" (боковой тренд - прим. ТАСС), соответственно, вряд ли мы будем что-то менять тоже. Второе полугодие будет зависеть от ряда показателей, в том числе, вы знаете, что у нас сильно валютный курс влияет на инфляцию, который связан с ценой на нефть и геополитическими рисками. Нефть находится в комфортной зоне, на геополитические риски будем смотреть", - сказал он. 

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