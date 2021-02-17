Поступления налогов в консолидированный бюджет в 2020 году снизились на 7,6%

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%, до 21 трлн руб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной налоговой службы (ФНС) России по итогам заседания расширенной коллегии.

"2020 год не только изменил привычную жизнь, но и повлиял на налоговые поступления. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года: в федеральный бюджет - 10,98 трлн рублей (минус 12,9%); в консолидированные бюджеты субъектов - 10,03 трлн рублей (минус 0,9%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без учета НДПИ поступления в консолидированный бюджет РФ составили 17,2 трлн рублей и увеличились на 2,6 %, в том числе за счет эффективности налогового администрирования: НДС - 4,27 трлн рублей (плюс 0,3% относительно 2019 года); налог на прибыль - 4,02 трлн рублей (минус 11,6%); НДФЛ - 4,25 трлн рублей (плюс 7,5%).

Общий объем налоговой задолженности компаний РФ в 2020 году не увеличился и составил 6,5% совокупного дохода. "По итогам 2020 года объем совокупной задолженности сохранился на прежнем уровне. Показатель DTI (отношение долга к доходам, - прим. ТАСС) составил 6,5%", - говорится в сообщении.

Альтернативы ЕНВД

Почти все налогоплательщики, или 1,3 млн индивидуальных предпринимателей и организаций, перешли на другие системы налогообложения после отмены ЕНВД. "С начала 2021 года отменен ЕНВД. Уже 99% налогоплательщиков, а это 1,3 млн ИП и организаций, перешли на другие системы налогообложения. Срок подачи уведомления о переходе на УСН продлен до 31 марта 2021 года", - отмечается в сообщении ФНС.

Глава ведомства Даниил Егоров поручил территориальным налоговым органам провести адресную работу с теми, кто до сих пор не определился с новым налоговым режимом (18 тыс. плательщиков).