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Акции Beluga Group на Мосбирже выросли на 40%

К 11:32 мск бумаги торговались по 6 тыс. 193 руб. за штуку

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций Beluga Group в ходе торгов на Московской бирже выросла на 39,53%, достигнув 6 тыс. 198 руб. за бумагу, следует из данных торговой площадки на 11:09 мск.

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По данным на 11:32 мск, ценные бумаги торговались по 6 тыс. 193 руб. за шт. (+39%).

Накануне котировки компании также поднимались на 40%. В компании отмечали, что менеджмент приложит все усилия для того, чтобы оправдать проявленное акционерами доверие хорошими операционными и финансовыми результатами.

Beluga Group - лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий в России, а также один из крупнейших импортеров крепкого алкоголя в стране. Группе принадлежат шесть предприятий и собственная система дистрибуции.

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